Пеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити уже чемпион? Тогда мы с трофеем едем на Мальдивы»

«Манчестер Сити» воспользовался неудачами конкурентов и к середине сезона АПЛ лидирует с перевесом над «Челси» в 11 очков при матче в запасе у соперника.

Наставник Хосеп Гвардиола не считает, что его команда уже чемпион, однако не отказался бы прямо сейчас уехать отдыхать с трофеем.

«Так уверены, что чемпионат выиграет «Манчестер Сити»? Давайте мне тогда трофей и мы отправляемся в отпуск на Мальдивы».

«Впереди еще слишком много матчей, чтобы делать выводы. После матча на Кубок нас ждет поединок с «Челси» в АПЛ. Посмотрим, что будет после него», - сказал Гвардиола.

Ранее тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что с таким количеством травмированных и заразившихся коронавирусом его команде не быть чемпионом.