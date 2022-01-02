Пеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити уже чемпион? Тогда мы с трофеем едем на Мальдивы»

Наставник пытается сохранять спокойствие

  • 02.01.2022 16:29
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити уже чемпион? Тогда мы с трофеем едем на Мальдивы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» воспользовался неудачами конкурентов и к середине сезона АПЛ лидирует с перевесом над «Челси» в 11 очков при матче в запасе у соперника.

Наставник Хосеп Гвардиола не считает, что его команда уже чемпион, однако не отказался бы прямо сейчас уехать отдыхать с трофеем.

«Так уверены, что чемпионат выиграет «Манчестер Сити»? Давайте мне тогда трофей и мы отправляемся в отпуск на Мальдивы».

«Впереди еще слишком много матчей, чтобы делать выводы. После матча на Кубок нас ждет поединок с «Челси» в АПЛ. Посмотрим, что будет после него», - сказал Гвардиола.

Ранее тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что с таким количеством травмированных и заразившихся коронавирусом его команде не быть чемпионом.

Источник — BBC

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