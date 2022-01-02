Панькив – лучший игрок Руха в 2021 году

Голкипер львовского «Руха» Юрий Панькив признан лучшим игроком своего клуба по версии болельщиков.
Панькив набрал 1300 голосов (58%) и опередил Романа Дидыка. Всего же в голосовании приняло участие 2239 болельщиков.
Страж ворот присоединился к команде летом 2021 года. Юрий отыграл 14 матчей, 5 из них – отстоял на ноль.
Читайте также: Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух лучше всех в Украине работает с болельщиками»
Источник — ФК Рух Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.