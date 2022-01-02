Панькив – лучший игрок Руха в 2021 году

Вратарь набрал наибольшее число голосов от болельщиков

  • 02.01.2022 12:00
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Панькив – лучший игрок Руха в 2021 году
© ФК Рух Львов. Юрий Панькив

Голкипер львовского «Руха» Юрий Панькив признан лучшим игроком своего клуба по версии болельщиков.

Панькив набрал 1300 голосов (58%) и опередил Романа Дидыка. Всего же в голосовании приняло участие 2239 болельщиков.

Страж ворот присоединился к команде летом 2021 года. Юрий отыграл 14 матчей, 5 из них – отстоял на ноль.

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Источник — ФК Рух Львов

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