Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух лучше всех в Украине работает с болельщиками»

Президент «Руха» Григорий Козловский рассказал о том, как клуб работает с болельщиками:

«Мы развиваемся как европейский цивилизованный клуб. Если кто-то хочет иметь искусственных ультрас, которые будут приходить, бить, кричать, палить – это не наш путь. Мы строим европейский клуб, где должна приходить семья – отец, мать, дети, внуки – на футбол в комфортных условиях и болеть так, как будет приносить удовольствие.

Это английский вариант, в Германии много клубов есть. Если появятся ультрас, хулиганы, но будут действовать в рамках здравого смысла – ну, это здорово.

И закинуть нам, что мы не работаем с фанами? Да мы, наверное, лучше всех в Украине работаем с болельщиками. Думаю, в Украине лучше нас с болельщиками точно никто не работает. Учитывая, что у нас есть «Карпаты» и «Львов» в одном городе».

Ранее Козловский заявил, что «Рух» вел переговоры с Юрием Вернидубом и Романом Григорчуком.