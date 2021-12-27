Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух лучше всех в Украине работает с болельщиками»

Президент «Руха» - о работе с фанатами

  • 27.12.2021 22:26
  • 594 просмотра
  • 3 комментария
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух лучше всех в Украине работает с болельщиками»

Президент «Руха» Григорий Козловский рассказал о том, как клуб работает с болельщиками:

«Мы развиваемся как европейский цивилизованный клуб. Если кто-то хочет иметь искусственных ультрас, которые будут приходить, бить, кричать, палить – это не наш путь. Мы строим европейский клуб, где должна приходить семья – отец, мать, дети, внуки – на футбол в комфортных условиях и болеть так, как будет приносить удовольствие.

Это английский вариант, в Германии много клубов есть. Если появятся ультрас, хулиганы, но будут действовать в рамках здравого смысла – ну, это здорово.

И закинуть нам, что мы не работаем с фанами? Да мы, наверное, лучше всех в Украине работаем с болельщиками. Думаю, в Украине лучше нас с болельщиками точно никто не работает. Учитывая, что у нас есть «Карпаты» и «Львов» в одном городе».

Ранее Козловский заявил, что «Рух» вел переговоры с Юрием Вернидубом и Романом Григорчуком.

Источник — ФК Рух Львов

(12 голосов)

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Комментарии
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    Tasha19
    Tasha19, 27.12.2021 23:00
    +1
    Удачі звичайно, але є сумніви в реалістичності цього всього в наших умовах
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 27.12.2021 22:52
    -1
    Kharkovmetall, 27.12.2021 22:41
    У этого дядьки явно проблемы с реальным восприятием ситуации 😎
    истероидное расстройство личности походу у него. интересно узнать как он на самом деле социально адаптирован или нет
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    Kharkovmetall
    Kharkovmetall, 27.12.2021 22:41
    -1
    У этого дядьки явно проблемы с реальным восприятием ситуации 😎
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