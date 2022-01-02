Дембеле может перейти в Баварию

Будущее нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в каталонском клубе под вопросом. Услуги футболиста предложили «Баварии».

Новый клуб для 24-летнего форварда ищут агенты игрока. В «Баварии» осведомлены о предложении, но мюнхенцам не нравится характер француза. Усман Дембеле уже имеет опыт выступления в Германии. С 2016 по 2017 год нападающий выступал за дортмундскую «Боруссию».

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в 8 матчах во всех турнирах за «Барселону» и отдал 2 результативные передачи. Контракт с каталонцами истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с Дембеле.