Дембеле может перейти в Баварию

Новый клуб для 24-летнего форварда ищут агенты игрока

  • 02.01.2022 11:39
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Дембеле может перейти в Баварию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Будущее нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в каталонском клубе под вопросом. Услуги футболиста предложили «Баварии».

Новый клуб для 24-летнего форварда ищут агенты игрока. В «Баварии» осведомлены о предложении, но мюнхенцам не нравится характер француза. Усман Дембеле уже имеет опыт выступления в Германии. С 2016 по 2017 год нападающий выступал за дортмундскую «Боруссию».

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в 8 матчах во всех турнирах за «Барселону» и отдал 2 результативные передачи. Контракт с каталонцами истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с Дембеле.

Источник — Bild

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