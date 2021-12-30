13 травм за 5 сезонов. Барселона не будет продлевать контракт с Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле все же не смог согласовать новый контракт с «Барселоной», как это сообщалось ранее.
Стороны не смогли договориться об условиях, переговоры сорвались.
Контракт 24-летнего француза рассчитан до конца сезона, уже в январе он может начать переговоры с другими командами, а летом уйти из «Барсы» бесплатно.
В 2017-м году «сине-гранатовые» купили его за 105 миллионов евро у дортмундской «Боруссии».
В нынешнем сезоне на счету Дембеле 1 ассист в 7 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 24-летнего француза оценивается в 50 миллионов евро.
Источник — Twitter
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