13 травм за 5 сезонов. Барселона не будет продлевать контракт с Дембеле

Стороны не смогли договориться

  • 30.12.2021 02:29
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13 травм за 5 сезонов. Барселона не будет продлевать контракт с Дембеле
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле все же не смог согласовать новый контракт с «Барселоной», как это сообщалось ранее.

Стороны не смогли договориться об условиях, переговоры сорвались.

Контракт 24-летнего француза рассчитан до конца сезона, уже в январе он может начать переговоры с другими командами, а летом уйти из «Барсы» бесплатно.

В 2017-м году «сине-гранатовые» купили его за 105 миллионов евро у дортмундской «Боруссии». 

В нынешнем сезоне на счету Дембеле 1 ассист в 7 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 24-летнего француза оценивается в 50 миллионов евро.

Источник — Twitter

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