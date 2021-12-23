Дембеле согласился на понижение зарплаты в Барселоне

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле согласовал новый контракт с «Барселоной». Нынешнее соглашение истекает в конце сезона.
По информации испанских СМИ, Дембеле согласился на сокращение зарплаты. Новый контракт будет рассчитан на пять лет.
В нынешнем сезоне на счету Дембеле 1 ассист в 7 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 24-летнего француза оценивается в 50 миллионов евро.
Источник — Sport.es
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