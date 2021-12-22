Дембеле согласен продлить контракт с Барселоной

На последней встрече со своим агентом форвард «Барселоны» Усман Дембеле дал ему указание сообщить руководству каталонцев, что он готов продлить контракт с клубом.

Нынешнее соглашение истекает в конце текущего сезона. Ранее у «Барселоны» были проблемы с тем, чтобы убедить Дембеле остаться, но, похоже, они остались позади.

В нынешнем сезоне на счету Дембеле 1 ассист в 7 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее 25-летним французом интересовался «Тоттенхэм».