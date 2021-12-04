Тоттенхэм готов купить Дембеле

«Тоттенхэм» готов усилить свой состав нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле.
Напомним, что контракт французского вингера с каталонским клубом истекает в конце сезона 2021/22. «Барселона» пытается продлить контракт с футболистом, но переговоры идут непросто.
Также существует вероятность трансфера Дембеле в «Ман Сити» в обмен на Феррана Торреса.
Как сообщает источник, в борьбу за Дембеле включился «Тоттенхэм», который готов предложить Усману выгодный контракт, а также ключевую роль в команде.
Также вингера хотят купить «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» всего три матча из-за травмы.
Источник — El Mundo Deportivo
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