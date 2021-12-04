Тоттенхэм готов купить Дембеле

«Шпоры» предлагают вингеру важную роль в клубе

  • 04.12.2021 11:56
  • 254 просмотра
  • 0 комментариев
Тоттенхэм готов купить Дембеле
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» готов усилить свой состав нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле.

Напомним, что контракт французского вингера с каталонским клубом истекает в конце сезона 2021/22. «Барселона» пытается продлить контракт с футболистом, но переговоры идут непросто.

Также существует вероятность трансфера Дембеле в «Ман Сити» в обмен на Феррана Торреса.

Как сообщает источник, в борьбу за Дембеле включился «Тоттенхэм», который готов предложить Усману выгодный контракт, а также ключевую роль в команде.

Также вингера хотят купить «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» всего три матча из-за травмы.

Источник — El Mundo Deportivo

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности