Тоттенхэм готов купить Дембеле

«Тоттенхэм» готов усилить свой состав нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле.

Напомним, что контракт французского вингера с каталонским клубом истекает в конце сезона 2021/22. «Барселона» пытается продлить контракт с футболистом, но переговоры идут непросто.

Также существует вероятность трансфера Дембеле в «Ман Сити» в обмен на Феррана Торреса.

Как сообщает источник, в борьбу за Дембеле включился «Тоттенхэм», который готов предложить Усману выгодный контракт, а также ключевую роль в команде.

Также вингера хотят купить «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» всего три матча из-за травмы.