Эсеола имеет предложения из Греции, Казахстана и Турции

Агент экс-нападающего «Ворсклы» Адеринсола Эсеола Александр Панков прокомментировал варианты дальнейшего трудоустройства нападающего, который нынешней зимой покинул команду Юрия Максимова.

«Эсеола получил статус свободного агента. Сейчас мы ведем переговоры с новыми командами, обсуждаем возможные варианты. На данный момент в футболисте заинтересованы клубы из Греции, Саудовской Аравии, Турции. Также есть серьезные предложения от топ-команд чемпионата Казахстана.

Украина? Тоже есть интерес от некоторых коллективов. Но определенности пока нет. Взвешиваем, чтобы сделать правильный выбор, и футболист вернулся на тот уровень, когда он играл и много забивал голов в «Кайрате», - сказал Панков.