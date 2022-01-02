Эсеола имеет предложения из Греции, Казахстана и Турции

Об этом рассказал агент форварда

  • 02.01.2022 10:54
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Эсеола имеет предложения из Греции, Казахстана и Турции
© ФК Ворскла. Адеринсола Эсеола

Агент экс-нападающего «Ворсклы» Адеринсола Эсеола Александр Панков прокомментировал варианты дальнейшего трудоустройства нападающего, который нынешней зимой покинул команду Юрия Максимова.

«Эсеола получил статус свободного агента. Сейчас мы ведем переговоры с новыми командами, обсуждаем возможные варианты. На данный момент в футболисте заинтересованы клубы из Греции, Саудовской Аравии, Турции. Также есть серьезные предложения от топ-команд чемпионата Казахстана.

Украина? Тоже есть интерес от некоторых коллективов. Но определенности пока нет. Взвешиваем, чтобы сделать правильный выбор, и футболист вернулся на тот уровень, когда он играл и много забивал голов в «Кайрате», - сказал Панков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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