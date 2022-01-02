А как же Шахтер? Бога прошел медосмотр перед переходом в Аталанту

24-летний вингер «Сассуоло» Жереми Бога в ближайшее время будет объявлен в качестве нового игрока «Аталанты».
По данным источника, ивуариец 1 января прошел медосмотр в Бергамо. Сумма трансфера составит 22 млн евро.
В этом сезоне Бога провел 12 матчей за «Сассуоло» в чемпионате Италии и сделал 3 голевые передачи.
Ранее «Сассуоло» отклонил предложение донецкого «Шахтера» по Бога.
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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