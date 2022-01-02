А как же Шахтер? Бога прошел медосмотр перед переходом в Аталанту

Похоже, «горняки» проиграли борьбу за вингера «Сассуоло»

  • 02.01.2022 10:15
  • 1199 просмотров
  • 1 комментарий
А как же Шахтер? Бога прошел медосмотр перед переходом в Аталанту
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Бога

24-летний вингер «Сассуоло» Жереми Бога в ближайшее время будет объявлен в качестве нового игрока «Аталанты».

По данным источника, ивуариец 1 января прошел медосмотр в Бергамо. Сумма трансфера составит 22 млн евро.

В этом сезоне Бога провел 12 матчей за «Сассуоло» в чемпионате Италии и сделал 3 голевые передачи.

Ранее «Сассуоло» отклонил предложение донецкого «Шахтера» по Бога.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maverik
    maverik, 02.01.2022 11:06
    +1
    Шахтер нервно курит в сторонке )))...
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    .Zp0rt..
    .Zp0rt.., 02.01.2022 11:10
    0
    Бога днонецкие профукали.. Но ничего, ещё есть Царь.. Пока не посадили)
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