Стало известно, почему Тотовицкий выбрал Колос, а не Динамо

В Ковалевке 28-летний хавбек получил лучшие условия

  • 02.01.2022 08:39
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Стало известно, почему Тотовицкий выбрал Колос, а не Динамо
© ФК Десна Чернигов. Андрей Тотовицкий

Бывший полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий подписал контракт с «Колосом». 28-летний хавбек перешел в ковалевский клуб на правах свободного агента. В «Колосе» Тотовицкий будет зарабатывать 300 тысяч долларов в год, а также получит 100 тысяч долларов в качестве подъемных.

Такие условия, как ему предложил «Колос», в «Динамо» никак Тотовицкому удовлетворить сходу не могли. Поэтому он и принял предложение «Колоса», а не вариант с возможностью поехать только на сборы с «Динамо».

В нынешнем сезоне воспитанник «Шахтера» забил три гола и сделал три ассиста в тринадцати матчах УПЛ.

На зимний перерыв «Колос» ушел на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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