Стало известно, сколько будет зарабатывать Тотовицкий в Колосе

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Андрей Тотовицкий, который недавно подписал контракт с «Колосом» из Ковалевки.
28-летний хавбек перешел из черниговской «Десны» на правах свободного агента.
В «Колосе» Тотовицкий будет зарабатывать 300 тысяч долларов в год, а также получит 100 тысяч долларов в качестве подъемных.
Источник — Динамомания
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