Стало известно, сколько будет зарабатывать Тотовицкий в Колосе

Зарплата хавбека составит $300 тысяч в год, плюс $100 тысяч подъемных

  • 01.01.2022 22:15
  • 1249 просмотров
  • 4 комментария
Стало известно, сколько будет зарабатывать Тотовицкий в Колосе
© Instagram. Андрей Тотовицкий

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Андрей Тотовицкий, который недавно подписал контракт с «Колосом» из Ковалевки.

28-летний хавбек перешел из черниговской «Десны» на правах свободного агента.

В «Колосе» Тотовицкий будет зарабатывать 300 тысяч долларов в год, а также получит 100 тысяч долларов в качестве подъемных.

Источник — Динамомания

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    marko2020
    marko2020, 01.01.2022 22:28
    +2
    Не рентабельно. Поэтому и наши клубы исчезают, когда хозяин бросает свою игрушку. Клуб должен самоокупляться, и такие зарплаты это путь в никуда
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    Kinelan
    Kinelan, 01.01.2022 22:33
    +1
    300 тысяч Тотовицкому??? А потом говорят, какого фига клубы банкротятся, он конечно для УПЛ очень хороший игрок, но не на 300к
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    OKs100
    OKs100, 01.01.2022 22:34
    0
    marko2020, 01.01.2022 22:28
    Не рентабельно. Поэтому и наши клубы исчезают, когда хозяин бросает свою игрушку. Клуб должен самоокупляться, и такие зарплаты это путь в никуда
    Да такого уровня игроки как Тотовицкий, то есть, крепкий средняк УПЛ, должны получать 15-20 тысяч долларов в год. Чтобы затем был смысл их продавать в Европу за 200-300 тысяч.
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    Face Control
    online
    Face Control, 01.01.2022 22:20
    0
    Неплохо.
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