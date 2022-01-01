Стало известно, сколько будет зарабатывать Тотовицкий в Колосе

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Андрей Тотовицкий, который недавно подписал контракт с «Колосом» из Ковалевки.

28-летний хавбек перешел из черниговской «Десны» на правах свободного агента.

В «Колосе» Тотовицкий будет зарабатывать 300 тысяч долларов в год, а также получит 100 тысяч долларов в качестве подъемных.