В матче 21-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» победил на выезде «Уотфорд» со счетом 1:0.
Победный мяч на 90+6 минуте забил защитник Давинсон Санчес.
АПЛ. 21-й тур
Уотфорд – Тоттенхэм – 0:1
Голы: Санчес, 90.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Давинсон Санчес (Тоттенхэм).
Источник — Sport.ua
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