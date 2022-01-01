Тоттенхэм вырвал победу у Уотфорда на 90+6 минуте матча

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» победил на выезде «Уотфорд» со счетом 1:0.
Победный мяч на 90+6 минуте забил защитник Давинсон Санчес.
«Тоттенхэм» набрал 33 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ.
АПЛ. 21-й тур
Уотфорд – Тоттенхэм – 0:1
Голы: Санчес, 90.
Уотфорд: Бахманн, Трост-Эконг, Масина, Каткарт, Сьерральта, Луза (Клеверли, 90), Сема (Кучо Эрнандес, 90), Сиссоко, Куцка, Кинг, Деннис (Жоау Педру, 46).
Тоттенхэм: Льорис, Регилон (Ло Сельсо, 83), Санчес, Эмерсон Роял, Дайер, Дэвис, Хейбьерг, Скипп (Уинкс, 70), Сон Хын Мин, Кейн, Лукас Моура (Хиль, 90).
Предупреждения: Скипп 61.
Судья: Джонс.
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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Хиля треба випускати хоть на півгодини,бо сьогодні не клеялась гра ні в Сона ні в Моури,а в Ємерсона взагалі штук 40 передач справа з кута штрафної і ні одної результативної(голевої),*однообразие*,але
3 бали то 3 бали.
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