21-й тур
Уотфорд
0 : 1
Тоттенхэм
01.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм вырвал победу у Уотфорда на 90+6 минуте матча

Решающий гол забил Давинсон Санчес с передачи Сон Хын Мина

  • 01.01.2022 19:07
  • 620 просмотров
  • 2 комментария
Тоттенхэм вырвал победу у Уотфорда на 90+6 минуте матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» победил на выезде «Уотфорд» со счетом 1:0.

Победный мяч на 90+6 минуте забил защитник Давинсон Санчес.

«Тоттенхэм» набрал 33 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. 

АПЛ. 21-й тур

Уотфорд – Тоттенхэм – 0:1

Голы: Санчес, 90.

Уотфорд: Бахманн, Трост-Эконг, Масина, Каткарт, Сьерральта, Луза (Клеверли, 90), Сема (Кучо Эрнандес, 90), Сиссоко, Куцка, Кинг, Деннис (Жоау Педру, 46).

Тоттенхэм: Льорис, Регилон (Ло Сельсо, 83), Санчес, Эмерсон Роял, Дайер, Дэвис, Хейбьерг, Скипп (Уинкс, 70), Сон Хын Мин, Кейн, Лукас Моура (Хиль, 90).

Предупреждения: Скипп 61.

Судья: Джонс.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    pol-55, 01.01.2022 19:17
    0
    Раньєрі,майже переграв Конте,т.я.знає що у Тотема стара болячка,проблеми з насиченою обороною,але повезло,недаром *я пою оди*Санчесу.
    Хиля треба випускати хоть на півгодини,бо сьогодні не клеялась гра ні в Сона ні в Моури,а в Ємерсона взагалі штук 40 передач справа з кута штрафної і ні одної результативної(голевої),*однообразие*,але
    3 бали то 3 бали.
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    joytok
    online
    joytok, 01.01.2022 19:13
    -1
    Несчастные...
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