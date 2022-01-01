ЗАХОВАЙЛО: «Миколенко не надо закрываться, мол, хочу в Киев покушать борща»

1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал трансфер 22-летнего украинского футболиста так:

«Многие сейчас рассуждают в Англии о целесообразности сделки. Я же смотрю с оптимизмом вперед. Виталий, что называется, не пересидел в Киеве. Его возраст позволяет рассуждать с оптимизмом на адаптацию. На Туманном Альбионе собран по качеству весь бомонд из игроков со всего мира. Конкуренция огромная. И не каждый состоявшийся игрок смог реализовать свой потенциал. Причины разные.

Хочу дать Виталию пару рекомендаций. Он должен найти человека из местных, который будет ему реально ежедневно помогать. Прежде всего, выучить язык, понять культуру и ментальность местного населения и, естественно, принять ее как данность. С футбольной точки зрения будет еще сложней. Поначалу будут проблемы с коммуникацией, и друзей в команде он с ходу не получит. Игровая ментальность очень сильно отличается от нашей.

И только когда Виталий докажет своим партерам в тренировочном процессе свою состоятельность, только тогда партнеры начнут его замечать и называть по имени. В этом компоненте я в Миколенко верю. Главное – не закрываться в себе с мыслью: хочу в Киев покушать борща. Советую общаться только с местными. Это реально поможет быстрее адаптироваться.

Что касается проволочки с официальным оглашением трансфера. Из моего опыта, это бюрократическая процедура получения рабочей визы. Как правило, тянется в течении месяца, и мало кого из чиновников интересует, что ты футболист. Хотя поблажки бывают.

Так что, Виталий. Всё в твоих руках и мозгах. Докажи всем и себе, что это всего лишь первый шаг в твоей карьере. Надо помнить, что в футбол играют мозгами, а ноги только помогают. Удачи».