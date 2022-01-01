Мальорка – Барселона. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 19-го тура испанской Ла Лиги «Мальорка» – «Барселона».

«Мальорка» в прошлом туре разгромно проиграла «Гранаде» (1:4), хотя перед этим в матче Кубка Короля с «Льянерой» одержала уверенную победу со счетом 6:0! «Барселона» после победы над «Эльче» (3:2) сыграла вничью с «Севильей» (1:1).

В турнирной таблице чемпионата Испании «блаугранас» с 28 очками идут на седьмом месте. А «островитяне» с 20 баллами расположились на 15 позиции.

«Я не думаю, что «Мальорка» преподнесет какой-то сюрприз. Да, они будут играть дома. Да, они упираются и очки берут. И хоть «Барселона» сейчас тоже не в идеальном состоянии находится, мне кажется, за счет опыта победа будет за каталонцами. И если «Барселона» хочет выйти в Лигу чемпионов, такие матчи ей обязательно нужно выигрывать. Все у них впереди. Я думаю, у Хави все получится, но нужно время. А в матче с «Мальоркой» каталонцам будет трудно, но они выиграют», – сказал Воробей.

Матч «Мальорка» – «Барселона» состоится 2 января. Начало встречи – в 22:00.