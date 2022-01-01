Костюк и Калинина сыграют на турнире в Мельбурне

Лидером посева будет Джессика Пегула, 18-й номер рейтинга WTA

  • 01.01.2022 23:03
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Костюк и Калинина сыграют на турнире в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина на предстоящей неделе сыграют на турнире серии WTA 250 в астралийском Мельбурне под названием Melbourne Summer Set 2.

Лидером посева будет Джессика Пегула (США), 18-й номер рейтинга WTA. А на другом турнире Melbourne Summer Set 1 из топ-теннисисток сыграют Наоми Осака (Япония) и Симона Халеп (Румыния).

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Дарья Снигур сыграют в квалификации одного из двух турниров в Мельбурне.

Источник — WTA

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