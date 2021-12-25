Три украинки сыграют в квалификации турнира в Мельбурне

Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова, которая в новом сезоне будет выступать под фамилией мужа - Байндль - заявились на турнир WTA-250 в Мельбурне.

Ястремская, Цуренко и Байндль сыграют в квалификации турнира, поскольку их рейтинг не позволяет им попасть в основную сетку турнира.

Турнир в Мельбурне пройдет 4-9 января 2022 года.

Отметим, что Ястремская попала в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, а Цуренко и Байндль сыграют в квалификации.