Три украинки сыграют в квалификации турнира в Мельбурне

Ястремская, Цуренко и Байндль будут бороться за выход в основную сетку

  • 25.12.2021 02:34
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Три украинки сыграют в квалификации турнира в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова, которая в новом сезоне будет выступать под фамилией мужа - Байндль - заявились на турнир WTA-250 в Мельбурне.

Ястремская, Цуренко и Байндль сыграют в квалификации турнира, поскольку их рейтинг не позволяет им попасть в основную сетку турнира.

Турнир в Мельбурне пройдет 4-9 января 2022 года.

Отметим, что Ястремская попала в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, а Цуренко и Байндль сыграют в квалификации.

Источник — Теннисный Портал Украины

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