Был готов даже проиграть. Палкин рассказал, когда вернется в строй Траоре

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, когда вернется в строй форвард Лассина Траоре:

«Если говорить о Траоре, то практически с самого начала он почти в каждой игре забивал, для этого мы его и брали. К сожалению, потом случилась травма, но это уже другой вопрос.

Когда это произошло, у меня не было настроения даже игру смотреть. Я сразу понял, что это очень серьезная травма, как позже выяснилось, он порвал все, что можно было порвать.

Если бы можно было проиграть тот матч, но с Траоре все было бы хорошо, я бы однозначно выбрал такой вариант. Это страшная травма, и хочется пожелать Траоре только быстрейшего выздоровления.

Ему сделали две операции, восстановление идет нормальным ходом. В июне-июле мы ожидаем, что он вернется в общую группу, надеемся, так и произойдет, а случится это раньше – будет еще лучше».

Врач Шахтера – о травме Траоре: «Такого не видел за всю карьеру»