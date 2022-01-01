Был готов даже проиграть. Палкин рассказал, когда вернется в строй Траоре

Ожидается, что форвард «Шахтера» вернется в общую группу в июне-июле

  • 01.01.2022 21:53
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Был готов даже проиграть. Палкин рассказал, когда вернется в строй Траоре
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, когда вернется в строй форвард Лассина Траоре:

«Если говорить о Траоре, то практически с самого начала он почти в каждой игре забивал, для этого мы его и брали. К сожалению, потом случилась травма, но это уже другой вопрос.

Когда это произошло, у меня не было настроения даже игру смотреть. Я сразу понял, что это очень серьезная травма, как позже выяснилось, он порвал все, что можно было порвать.

Если бы можно было проиграть тот матч, но с Траоре все было бы хорошо, я бы однозначно выбрал такой вариант. Это страшная травма, и хочется пожелать Траоре только быстрейшего выздоровления.

Ему сделали две операции, восстановление идет нормальным ходом. В июне-июле мы ожидаем, что он вернется в общую группу, надеемся, так и произойдет, а случится это раньше – будет еще лучше».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    С Новым годом!⚒
    online
    С Новым годом!⚒, 01.01.2022 22:28
    0
    Казлиный интер ещё поплатится за это...
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