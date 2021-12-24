Врач Шахтера — о травме Траоре: «Такого не видел за всю карьеру»

Артур Глущенко рассказал о восстановлении нападающего «горняков»

  • 24.12.2021 20:31
  • 2147 просмотров
  • 4 комментария
Врач Шахтера — о травме Траоре: «Такого не видел за всю карьеру»
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Глава медицинской службы донецкого «Шахтера» Артур Глущенко рассказал о травме 20-летнего форварда «горняков» Лассины Траоре.

«6 декабря была выполнена вторая операция внутрисуставная. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация займет порядка 6-7 месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели — в Барселоне, дальше — по плану.

Точно такой травмы у игроков «Шахтера» я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел.

Как мы и говорили, если все нормально, то это около девяти месяцев», — подытожил Глущенко.

Траоре получил повреждение в поединке Лиги чемпионов против «Интера» в конце сентября.

Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    umnuy2, 24.12.2021 20:53
    +3
    Ghostly, 24.12.2021 20:40
    Отрыгнётся это ещё Интеру. Верю.
    там игровое столкновение-смотреть нужно игры прежде чем писать бред
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    Lion
    Lion, 24.12.2021 20:52
    +3
    На следующий сезон должен быть готов.
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    Face Control
    online
    Face Control, 24.12.2021 20:49
    0
    Ghostly, 24.12.2021 20:40
    Отрыгнётся это ещё Интеру. Верю.
    Хз, это футбол, хотя да, очень обидно за молодого пацана, да ещё и такого талантливого.
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    Ghostly
    online
    Ghostly, 24.12.2021 20:40
    0
    Отрыгнётся это ещё Интеру. Верю.
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