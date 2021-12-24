Врач Шахтера — о травме Траоре: «Такого не видел за всю карьеру»

Глава медицинской службы донецкого «Шахтера» Артур Глущенко рассказал о травме 20-летнего форварда «горняков» Лассины Траоре.

«6 декабря была выполнена вторая операция внутрисуставная. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация займет порядка 6-7 месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели — в Барселоне, дальше — по плану.

Точно такой травмы у игроков «Шахтера» я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел.

Как мы и говорили, если все нормально, то это около девяти месяцев», — подытожил Глущенко.

Траоре получил повреждение в поединке Лиги чемпионов против «Интера» в конце сентября.