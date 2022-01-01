МИКОЛЕНКО: «Меня очень задело, что не могу нормально попрощаться с Динамо»

1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Миколенко трогательно поблагодарил киевский клуб:

«Спасибо за любовь ко мне, за понимание. Я готов перечислить всех людей в клубе. Для меня важна не только команда, но и люди, которые находятся около команды. Все люди, которые работают на базе, на Нивках.

Меня очень задело то, что я никак не могу нормально попрощаться. Все в отпуске, их нереально собрать. Я разговаривал с Шапаренко, Поповым, Ледневым. Можно это все перенести на лето. И вот, когда чемпионат закончится, в конце весны можно что-то придумать».