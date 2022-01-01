МИКОЛЕНКО: «Меня очень задело, что не могу нормально попрощаться с Динамо»

«Эвертон» официально объявил о трансфере защитника киевского клуба

  • 01.01.2022 20:12
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  • 2 комментария
МИКОЛЕНКО: «Меня очень задело, что не могу нормально попрощаться с Динамо»
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Миколенко трогательно поблагодарил киевский клуб:

«Спасибо за любовь ко мне, за понимание. Я готов перечислить всех людей в клубе. Для меня важна не только команда, но и люди, которые находятся около команды. Все люди, которые работают на базе, на Нивках.

Меня очень задело то, что я никак не могу нормально попрощаться. Все в отпуске, их нереально собрать. Я разговаривал с Шапаренко, Поповым, Ледневым. Можно это все перенести на лето. И вот, когда чемпионат закончится, в конце весны можно что-то придумать».

Источник — ФК Динамо Киев

(27 голосов)

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Комментарии
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    Vitaliy Kuzuniy
    Vitaliy Kuzuniy, 01.01.2022 20:27
    +3
    В добрый путь!
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 01.01.2022 20:24
    +1
    Сейчас все мысли переключай на работу в новом клубе, чем раньше отпустишь прошлое, тем быстрее вольешься в новый коллектив. Удачи!
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