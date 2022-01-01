ВЕЛИКИХ: «Миколенко выбрал европейский опыт, а не банковские счета»

Виталий Миколенко подписал контракт с английским «Эвертоном» на 4,5 года

  • 01.01.2022 19:47
  • 2813 просмотров
  • 5 комментариев
ВЕЛИКИХ: «Миколенко выбрал европейский опыт, а не банковские счета»
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

1 января английский клуб «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. 

Агент Алекс Великих прокомментировал подписание контракта так:

«Миколенко – это футболист, который сделал большой правильный выбор в своей карьере. На позиции крайнего защитника у него есть все характеристики, необходимые современному топовому игроку, а его атакующие подключения стали визитной карточкой, и именно этот элемент является тем, что сильно привлекает внимание клубов из топовых европейских чемпионатов. В данном случае, «Эвертона».

Миколенко молод, но уже имеет огромный опыт игр на международной арене. Как за сборную, так и за клуб. Считаю, что этот трансфер – удачное соотношение событий для всех: клуба-продавца, клуба-покупателя, самого футболиста и для сборной Украины.

Будут ли еще у «Динамо» и у Украины вообще в обозримом будущем такого масштаба трансферы, покажет время. Готов ли реально кто-то из украинских игроков еще к такого масштаба трансферу? Знаете, у каждого своя история, где-то, можно сказать, не повезло – травма в момент потенциального интереса клуба. Ну а кто-то выбрал надежность банковских счетов перед неизвестностью европейского опыта. Миколенко предпочел второе».

Источник — Footboom

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    OKs100, 01.01.2022 19:54 (изменен)
    +8
    Наоборот. В Эвертоне у него будет зарплата выше, чем у Динамо. А если ему потом удастся перейти в клуб побогаче, то намного выше.
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 01.01.2022 19:59
    +4
    Набор слов. Микола перешёл в клуб где зп в 5 раз больше чем нынишнем, а этот говорит "молоток коля не выбрал деньги"
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    Lion
    Lion, 01.01.2022 21:06
    +1
    Он что там будет играть бесплатно...
    Как раз пошёл на деньги.
    Где такие агенты берутся??...?.
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 01.01.2022 20:41
    0
    Віталя перейшов не в останній клуб АПЛ, якщо проявить себе ( повірте, він буде "рубати бровку" ), то можна перейти в ґранд. Миколенко крутіше виглядає на позиції лівого захисника ( навіть латераля ) ніж Зінченко.
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    BekXan
    BekXan, 01.01.2022 20:20
    -1
    В следующем сезоне если клубы не создадут конкуренцию в УПЛ и за места в европе и там результаты боюсь что с таких команд как Минай побегут даже Люксембург...
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