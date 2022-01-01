ВЕЛИКИХ: «Миколенко выбрал европейский опыт, а не банковские счета»

1 января английский клуб «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Агент Алекс Великих прокомментировал подписание контракта так:

«Миколенко – это футболист, который сделал большой правильный выбор в своей карьере. На позиции крайнего защитника у него есть все характеристики, необходимые современному топовому игроку, а его атакующие подключения стали визитной карточкой, и именно этот элемент является тем, что сильно привлекает внимание клубов из топовых европейских чемпионатов. В данном случае, «Эвертона».

Миколенко молод, но уже имеет огромный опыт игр на международной арене. Как за сборную, так и за клуб. Считаю, что этот трансфер – удачное соотношение событий для всех: клуба-продавца, клуба-покупателя, самого футболиста и для сборной Украины.

Будут ли еще у «Динамо» и у Украины вообще в обозримом будущем такого масштаба трансферы, покажет время. Готов ли реально кто-то из украинских игроков еще к такого масштаба трансферу? Знаете, у каждого своя история, где-то, можно сказать, не повезло – травма в момент потенциального интереса клуба. Ну а кто-то выбрал надежность банковских счетов перед неизвестностью европейского опыта. Миколенко предпочел второе».