Вадим ШАБЛИЙ: «Украинцев в Английской Премьер-лиге стало больше»

Клуб АПЛ «Эвертон» официально объявил о трансфере Виталия Миколенко

  • 01.01.2022 19:01
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Вадим ШАБЛИЙ: «Украинцев в Английской Премьер-лиге стало больше»
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1 января английский клуб «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. 

Агент игрока Вадим Шаблий прокомментировал подписание контракта так:

«Украинцев в Английской Премьер-лиге стало больше! Закрыли первый серьезный трансфер в 2022 году. Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Миколенко переходит в «Эвертон». Соглашение с игроком рассчитано на четыре года. Поздравляю «Динамо» Киев и «Эвертон». Желаю Миколенко удачи. Это новый этап карьеры для нашего молодого футболиста!»

Напомним, в АПЛ также выступают украинские футболисты Александр Зинченко («Манчестер Сити») и Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»).

Источник — Sport.ua

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