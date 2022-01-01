Вадим ШАБЛИЙ: «Украинцев в Английской Премьер-лиге стало больше»

1 января английский клуб «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Агент игрока Вадим Шаблий прокомментировал подписание контракта так:

«Украинцев в Английской Премьер-лиге стало больше! Закрыли первый серьезный трансфер в 2022 году. Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Миколенко переходит в «Эвертон». Соглашение с игроком рассчитано на четыре года. Поздравляю «Динамо» Киев и «Эвертон». Желаю Миколенко удачи. Это новый этап карьеры для нашего молодого футболиста!»

Напомним, в АПЛ также выступают украинские футболисты Александр Зинченко («Манчестер Сити») и Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»).