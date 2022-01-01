Дембеле в ближайшее время может продлить контракт с Барселоной

3 января состоится встреча между игроком и менеджментом клуба

  • 01.01.2022 17:12
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Дембеле в ближайшее время может продлить контракт с Барселоной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

«Барселона» и полузащитник Усман Дембеле вскоре могут договориться о продлении контракта.

По информации AS, клуб и агент футболиста договорились провести встречу в понедельник, 3 января. По ее итогам стороны должны принять окончательное решение. Если игрок не согласится заключить новый контракт с «Барселоной», то он будет продан уже в январе.

В клубе сейчас настроены очень пессимистично и не ожидают, что с Дембеле удастся договориться. 

Ранее сообщалось, что Дембеле согласился на понижение зарплаты в «Барселоне».

Источник — AS

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