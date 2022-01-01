Виталий МИКОЛЕНКО: «АПЛ – большой прыжок в моей карьере»

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко поделился мыслями после перехода из киевского «Динамо» в английский «Эвертон».

«Чувствую себя очень хорошо. Счастлив быть в этом клубе, буду пытаться делать все возможное, чтобы добиться победы в каждом матче в этой футболке.

Меня волнует ответственность перед болельщиками, которые невероятно поддерживают команду. Я видел последние матчи на «Гудисон Парк», это невероятно. Невероятные фанаты, перед которыми я чувствую ответственность.

Мне было сложно решиться на этот шаг. Это сложный и важный шаг в моей жизни. Считаю, я должен продолжать расти. Лига АПЛ - большой прыжок в моей карьере, надеюсь, буду помогать команде.

Мне 22, но я не чувствую себя молодым, у меня уже есть опыт на европейском уровне. Надеюсь, что мой молодой возраст будет только в помощь команде.

Не люблю о себе говорить. Моя основная позиция — левый защитник, но могу сыграть в центре или справа. Также я люблю подключаться к атакам. Надеюсь, здесь я смогу значительно прибавить», - сказал Миколенко.