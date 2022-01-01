ФОТО. Эвертон и Миколенко поздравили с Новым годом на украинском языке

Виталий подписал контракт с английским клубом до лета 2026 года

  • 01.01.2022 13:30
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ФОТО. Эвертон и Миколенко поздравили с Новым годом на украинском языке
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Защитник Виталий Миколенко и его новый клуб «Эвертон» поздравили поклонников с Новым 2022 годом на украинском языке.

1 января английский клуб «Эвертон» официально объявил о трансфере защитника киевского «Динамо» и сборной Украины.

Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Стоимость трансфера не обнародована.

Источник — ФК Эвертон

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