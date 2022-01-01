Динамо: «Желаем Миколенко успехов в английской Премьер-лиге»

Киевское «Динамо» подтвердило, что 22-летний левый защитник Виталий Миколенко перешел в английский «Эвертон».

«ФК «Динамо» (Киев) благодарит Виталия за годы, проведенные в составе «бело-синих», и желает воспитаннику клуба успехов в дальнейшей карьере в английской Премьер-лиге», - сказано в заявлении клуба.

Отметим, что в «Эвертоне» Виталий наденет футболку с игровым номером 19, а в Киеве играл с числом 16.