Динамо: «Желаем Миколенко успехов в английской Премьер-лиге»

Киевский клуб подтвердил трансфер защитника в «Эвертон»

  • 01.01.2022 12:59
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  • 2 комментария
Динамо: «Желаем Миколенко успехов в английской Премьер-лиге»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Киевское «Динамо» подтвердило, что 22-летний левый защитник Виталий Миколенко перешел в английский «Эвертон».

«ФК «Динамо» (Киев) благодарит Виталия за годы, проведенные в составе «бело-синих», и желает воспитаннику клуба успехов в дальнейшей карьере в английской Премьер-лиге», - сказано в заявлении клуба.

Отметим, что в «Эвертоне» Виталий наденет футболку с игровым номером 19, а в Киеве играл с числом 16.

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 01.01.2022 13:31
    -1
    hanter83, 01.01.2022 13:09
    Думаю что меньше чем за 30 ДК его бы не отпустило.
    Так они еще забывают добавить,что хозяин Эвертено Алишер Усманов,через которого раша финансирует ОПЗЖ покупкой мыколы.
    ——————————————————
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    hanter83
    hanter83, 01.01.2022 13:09 (изменен)
    -1
    Думаю что меньше чем за 30 ДК его бы не отпустило.
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