Виталий МИКОЛЕНКО: «У меня большие амбиции»

22-летний защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в английский «Эвертон».
«Сегодня настал день, когда я хотел бы объявить о моем новом этапе в карьере. Я покидаю свою родную команду – киевское «Динамо», в котором я был счастлив каждый день, начиная с академии и до последнего матча в футболке любимого клуба.
Мне хочется сказать спасибо всем тренерам, всем сотрудникам клуба, президенту клуба Игорю Михайловичу Суркису и всем моим партнерам по команде. И, конечно, спасибо Мирче Луческу за его внимание, опыт и все, что он сделал для меня.
Отдельная благодарность каждому болельщику «Динамо», всем кто приходил на стадион или поддерживал меня и команду за его пределами. Желаю «Динамо» в дальнейшем только побед, трофеев и удачи. У меня, как игрока, есть большие футбольные амбиции. И поэтому очень хочу попробовать себя в английской Премьер-лиге.
Для меня – это вызов, новые ощущения, заряд эмоций. Еще раз спасибо всей динамовской семье. Всегда буду помнить вашу поддержку и любовь», - написал Миколенко.
Источник — Instagram
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Да не, норм что пацан сбежал с кипрского болота.
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