Виталий МИКОЛЕНКО: «У меня большие амбиции»

Новичок «Эвертона» – о своем трансфере

  • 01.01.2022 12:34
  • 2986 просмотров
  • 11 комментариев
Виталий МИКОЛЕНКО: «У меня большие амбиции»
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

22-летний защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в английский «Эвертон»

«Сегодня настал день, когда я хотел бы объявить о моем новом этапе в карьере. Я покидаю свою родную команду – киевское «Динамо», в котором я был счастлив каждый день, начиная с академии и до последнего матча в футболке любимого клуба.

Мне хочется сказать спасибо всем тренерам, всем сотрудникам клуба, президенту клуба Игорю Михайловичу Суркису и всем моим партнерам по команде. И, конечно, спасибо Мирче Луческу за его внимание, опыт и все, что он сделал для меня.

Отдельная благодарность каждому болельщику «Динамо», всем кто приходил на стадион или поддерживал меня и команду за его пределами. Желаю «Динамо» в дальнейшем только побед, трофеев и удачи. У меня, как игрока, есть большие футбольные амбиции. И поэтому очень хочу попробовать себя в английской Премьер-лиге.

Для меня – это вызов, новые ощущения, заряд эмоций. Еще раз спасибо всей динамовской семье. Всегда буду помнить вашу поддержку и любовь», - написал Миколенко.

Источник — Instagram

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Igor-K
    Igor-K, 01.01.2022 12:48
    +8
    Виталя ты лучший
    Ссылка
    Maks23
    Maks23, 01.01.2022 12:46
    +7
    Удачи!
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 01.01.2022 12:51
    +6
    И тебе Спасибо!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 01.01.2022 13:14
    +3
    Успехов тебе в Эвертоне Виталька
    Ссылка
    ManCity
    online
    ManCity, 01.01.2022 13:06
    +3
    До кінця не вірив. Але це добре для нього, якщо буде працювати, як Зінченко і Малиноваький, а не баклуши бити, як Коноплянка.
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 01.01.2022 13:32
    +2
    Давай Виталя, порви их там всех. Удачи, становись звездой футбола.
    Ссылка
    Kharkovmetall
    Kharkovmetall, 01.01.2022 13:27
    +1
    Удачи тебе! А там посмотрим 😂
    Ссылка
    kerxtcyjr
    kerxtcyjr, 01.01.2022 13:26
    +1
    удачи тебе парень и профф роста
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    stopor2016
    stopor2016, 01.01.2022 13:03
    +1
    andi Mir, 01.01.2022 12:36
    В Лондоне баста часто для кацапских переселенцев выступает. Других плюсов для этого всадника без головы я не вижу.
    А по фамилии он вроде китаец ...
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    Face Control
    Face Control, 01.01.2022 13:30
    0
    andi Mir, 01.01.2022 12:36
    В Лондоне баста часто для кацапских переселенцев выступает. Других плюсов для этого всадника без головы я не вижу.

    Да не, норм что пацан сбежал с кипрского болота.
    Ссылка
    andi Mir
    andi Mir, 01.01.2022 12:36
    -13
    В Лондоне баста часто для кацапских переселенцев выступает. Других плюсов для этого всадника без головы я не вижу.
    Ссылка
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