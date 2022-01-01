Виталий МИКОЛЕНКО: «У меня большие амбиции»

22-летний защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в английский «Эвертон».

«Сегодня настал день, когда я хотел бы объявить о моем новом этапе в карьере. Я покидаю свою родную команду – киевское «Динамо», в котором я был счастлив каждый день, начиная с академии и до последнего матча в футболке любимого клуба.

Мне хочется сказать спасибо всем тренерам, всем сотрудникам клуба, президенту клуба Игорю Михайловичу Суркису и всем моим партнерам по команде. И, конечно, спасибо Мирче Луческу за его внимание, опыт и все, что он сделал для меня.

Отдельная благодарность каждому болельщику «Динамо», всем кто приходил на стадион или поддерживал меня и команду за его пределами. Желаю «Динамо» в дальнейшем только побед, трофеев и удачи. У меня, как игрока, есть большие футбольные амбиции. И поэтому очень хочу попробовать себя в английской Премьер-лиге.

Для меня – это вызов, новые ощущения, заряд эмоций. Еще раз спасибо всей динамовской семье. Всегда буду помнить вашу поддержку и любовь», - написал Миколенко.