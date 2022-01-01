Реал не будет подписывать Погба

«Сливочные» вышли из борьбы за французского хавбека

  • 01.01.2022 11:15
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Реал не будет подписывать Погба
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Мадридский «Реал» принял решение отказаться от возможности подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в летнее трансферное окно.

По информации источника, мадридскую команду не устроили требования футболиста по личному контракту, а также процент от сделки для агента.

В этом розыгрыше чемпионата Англии Погба провел девять матчей. Еще четыре игры на счету хавбека в групповой стадии Лиги чемпионов. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заменить Погба хавбеком «Астон Виллы».

Источник — Mundo Deportivo

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