Манчестер Юнайтед готов заменить Погба хавбеком Астон Виллы

Клуб нацелился на Джона Макгинна

  • 05.12.2021 17:18
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Манчестер Юнайтед готов заменить Погба хавбеком Астон Виллы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» вскоре может усилить полузащиту. Новый главный тренер команды Ральф Рангник уже имеет варианты для усиления.

Как сообщает источник, МЮ готовится подписать полузащитника «Астон Виллы» Джона Макгинна. В 27-летнем футболисте в клубе видят на замену Полю Погба, который хочет покинуть Манчестер.

В этом сезоне Макгинн сыграл 13 матчей, забив в них 3 мяча и записал на свой счёт 1 голевую передачу.

 

Источник — The Sun

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