Манчестер Юнайтед готов заменить Погба хавбеком Астон Виллы

«Манчестер Юнайтед» вскоре может усилить полузащиту. Новый главный тренер команды Ральф Рангник уже имеет варианты для усиления.

Как сообщает источник, МЮ готовится подписать полузащитника «Астон Виллы» Джона Макгинна. В 27-летнем футболисте в клубе видят на замену Полю Погба, который хочет покинуть Манчестер.

В этом сезоне Макгинн сыграл 13 матчей, забив в них 3 мяча и записал на свой счёт 1 голевую передачу.