Погба хочет вернуться в Ювентус

Несмотря на попытки «Манчестер Юнайтед» удержать Поля Погба, французский хавбек намерен покинуть клуб в конце сезона в качестве свободного агента.

Интерес к Погба проявляют «Реал» Мадрид и ПСЖ, сам игрок хочет вернуться в «Ювентус», за который уже выступал в 2012 – 2016 годах. Погба надеется уже зимой подписать предварительный контракт с туринским клубом.

В нынешнем сезоне на счету Погба 7 ассистов в 13 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.