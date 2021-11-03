Погба хочет вернуться в Ювентус

Несмотря на попытки «Манчестер Юнайтед» удержать Поля Погба, французский хавбек намерен покинуть клуб в конце сезона в качестве свободного агента.
Интерес к Погба проявляют «Реал» Мадрид и ПСЖ, сам игрок хочет вернуться в «Ювентус», за который уже выступал в 2012 – 2016 годах. Погба надеется уже зимой подписать предварительный контракт с туринским клубом.
В нынешнем сезоне на счету Погба 7 ассистов в 13 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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