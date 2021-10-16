Манчестер Юнайтед пытается удержать Погба более высокой зарплатой

На игрока претендует «Реал» Мадрид

  • 16.10.2021 09:53
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Манчестер Юнайтед пытается удержать Погба более высокой зарплатой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

«Реал» продолжает активно работать над тем, чтобы подписать Поля Погба летом 2022 года в качестве свободного агента после того, как его контракт с «Манчестер Юнайтед» истечет.

Мадридский клуб предлагает 28-летнему французскому хавбеку зарплату в размере 14 миллионов евро в год. Также «Реал» готов дать Погба и его агенту, Мино Райоле, 30 миллионов евро на двоих в виде бонуса за подписание контракта.

В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» также делает все возможное, чтобы сохранить Погба. Игроку предлагают зарплату в размере 20 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» уверены в том, что смогут подписать Погба.

Источник — ABC

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