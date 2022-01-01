Рафаэль БЕНИТЕС: «Эвертон зимой подпишет 2-3 игрока»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес сообщил, что клуб работает над тем, чтобы подписать во время январского трансферного окна двоих-троих игроков.
«Мы усердно работаем над трансферами. В то же время все знают, насколько сложно будет привлечь игроков в трансферное окно в январе. Но мы работаем над тем, чтобы найти игроков, которые могут усилить нашу команду. Сейчас все немного обеспокоены ситуацией с COVID-19, поэтому никто не хочет сильно тратиться. Мы хотим найти игроков не только на сейчас, но и на будущее. Уверен, что 2-3 игрока, которые хотят играть на «Гудисон Парк», мы привезем», - сказал Рафаэль Бенитес.
Отметим, что одним из новичков «ирисок» может стать защитник «Динамо» Виталий Миколенко.
В воскресенье, 2 января, «Эвертон» сыграет с «Брайтоном». Для команды Бенитеса это будет первый матч после 16 декабря, когда «ириски» сыграли вничью 1:1 с «Челси». После этого матчи «Эвертона» переносились из-за коронавируса.
Источник — ФК Эвертон
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Очевидно Бенитес это сказал в конце декабря. О Миколенко промолчал.
Миколенко сейчас в Англии или нет?
Это может сказать пограничная служба Украины. Журналисты могли бы и узнать.
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