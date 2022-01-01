Криштиану РОНАЛДУ: «Недоволен тем, чего мы достигли с МЮ»

36-летний форвард «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги 2021 года.

«2021 год подошел к концу и это был далеко не легкий год, несмотря на мои 47 голов во всех турнирах.

Два разных клуба, пять разных тренеров. Один финальный этап Евро со сборной и одна квалификация чемпионата мира, которая завершится в 2022 году. Я гожусь, что выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии вместе с «Ювентусом», а также стал лучшим бомбардиром Серии A. Важным событием было то, что я стал лучшим бомбардиром Евро-2020 со сборной Португалии. И, конечно, возвращение на «Олд Траффорд» всегда будет одним из самых знаковых моментов в моей карьере. Но я недоволен тем, чего мы достигли с «Манчестер Юнайтед». Каждый из нас недоволен, я уверен в этом. Мы знаем, что должны больше работать, играть лучше и делать больше, чем делаем сейчас.

Давайте сделаем эту новогоднюю ночь поворотным моментом сезона! Давайте встретим 2022 год с лучшим настроем и более сильным менталитетом. Давайте сделаем возможное и невозможное, давайте дотянемся до звезд и вернем этот клуб туда, где его место! Присоединяйтесь к нам, мы рассчитываем на всех вас! С Новым годом и до скорой встречи!» - написал Роналду.

Напомним, ранее Роналду вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед».