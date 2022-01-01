Криштиану РОНАЛДУ: «Недоволен тем, чего мы достигли с МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» подвел итоги 2021 года

  • 01.01.2022 10:33
  • 266 просмотров
  • 0 комментариев
Криштиану РОНАЛДУ: «Недоволен тем, чего мы достигли с МЮ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

36-летний форвард «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги 2021 года.

«2021 год подошел к концу и это был далеко не легкий год, несмотря на мои 47 голов во всех турнирах.

Два разных клуба, пять разных тренеров. Один финальный этап Евро со сборной и одна квалификация чемпионата мира, которая завершится в 2022 году. Я гожусь, что выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии вместе с «Ювентусом», а также стал лучшим бомбардиром Серии A. Важным событием было то, что я стал лучшим бомбардиром Евро-2020 со сборной Португалии. И, конечно, возвращение на «Олд Траффорд» всегда будет одним из самых знаковых моментов в моей карьере. Но я недоволен тем, чего мы достигли с «Манчестер Юнайтед». Каждый из нас недоволен, я уверен в этом. Мы знаем, что должны больше работать, играть лучше и делать больше, чем делаем сейчас.

Давайте сделаем эту новогоднюю ночь поворотным моментом сезона! Давайте встретим 2022 год с лучшим настроем и более сильным менталитетом. Давайте сделаем возможное и невозможное, давайте дотянемся до звезд и вернем этот клуб туда, где его место! Присоединяйтесь к нам, мы рассчитываем на всех вас! С Новым годом и до скорой встречи!» - написал Роналду.

Напомним, ранее Роналду вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед».

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности