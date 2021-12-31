Роналду вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров Ман Юнайтед

Португальский форвард забил 132 гола за МЮ

  • 31.12.2021 08:20
  • 438 просмотров
  • 2 комментария
Роналду вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 3:1.

Форвард МЮ Криштиану Роналду в этой игре забил мяч. Португалец поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Манчестер Юнайтед».

На счету 36-летнего футболиста 132 гола за клуб. Это на один больше, чем забил Томми Тейлор (131).

Ближайшей целью Криштиану является Дэвид Херд, забивший 145 голов за «красных дьяволов».

Лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» является Уэйн Руни — 253 гола. Больше 200 голов также забили Бобби Чарльтон (249), Денис Лоу (237) и Джек Роули (211).

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maks Maks
    Maks Maks, 31.12.2021 08:35
    +1
    Nomad, 31.12.2021 08:31
    До Руни ему надо две жизни.)
    А Руни нужно было три карьеры, что бы забить столько же, сколько Рон
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    Nomad
    online
    Nomad, 31.12.2021 08:31
    -2
    До Руни ему надо две жизни.)
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