Роналду вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров Ман Юнайтед

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 3:1.

Форвард МЮ Криштиану Роналду в этой игре забил мяч. Португалец поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Манчестер Юнайтед».

На счету 36-летнего футболиста 132 гола за клуб. Это на один больше, чем забил Томми Тейлор (131).

Ближайшей целью Криштиану является Дэвид Херд, забивший 145 голов за «красных дьяволов».

Лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» является Уэйн Руни — 253 гола. Больше 200 голов также забили Бобби Чарльтон (249), Денис Лоу (237) и Джек Роули (211).