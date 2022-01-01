ЗЕЛЕНСКИЙ: «На Евро-2020 ребята не хотели испортить отношения с Англией»

В новогоднем поздравлении Президент Украины вспомнил в том числе и о футболе

  • 01.01.2022 08:56
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ЗЕЛЕНСКИЙ: «На Евро-2020 ребята не хотели испортить отношения с Англией»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего новогоднего выступления пошутил, что на Евро-2020 наша национальная команда специально проиграла Англии.

«А как мы болели за нашу сборную на Евро-2020? Она объединила нас всех. Украина в топ-8 лучших в Европе. И это звучит круто. И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не хотели испортить отношения Украины со стратегическим партнером», - сказал Зеленский.

Напомним, сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, где проиграла Англии со счетом 0:4.

Источник — Sport.ua

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