Мирон МАРКЕВИЧ: «Часто звонят агенты, но это все не то»

Известный тренер – о возможном возвращении к работе

  • 01.01.2022 09:15
  • 851 просмотр
  • 2 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Часто звонят агенты, но это все не то»
© FootBoom. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о том, что готов вернуться к тренерской работе.

«Знаете, я еще действующий тренер и надеюсь, что мне предоставится шанс возглавить амбициозную команду.

Я готов вернуться, задержка только за заслуживающими внимания предложениями. Mне довольно часто звонят футбольные агенты, представители команд, но пока что это все не то», - сказал Маркевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    Tridentglory
    Tridentglory, 01.01.2022 10:08
    0
    Бидоныч еще даст жару... Вангую, с лета он в Метале будет шорох наводить!
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    Burevestnik
    Burevestnik, 01.01.2022 09:48
    0
    мабуть турбують агенти і представники команд рівня Минай-Верес.
    А рівня Шахтар і вище не кличуть. А може ніхто...
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