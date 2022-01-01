Мирон МАРКЕВИЧ: «Часто звонят агенты, но это все не то»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о том, что готов вернуться к тренерской работе.
«Знаете, я еще действующий тренер и надеюсь, что мне предоставится шанс возглавить амбициозную команду.
Я готов вернуться, задержка только за заслуживающими внимания предложениями. Mне довольно часто звонят футбольные агенты, представители команд, но пока что это все не то», - сказал Маркевич.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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