Мороз рассказал, как ему сообщили о завершении работы в Черноморце

Бывший наставник «моряков» признался, что был счастлив работать с такими футболистами

  • 31.12.2021 21:43
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Мороз рассказал, как ему сообщили о завершении работы в Черноморце
© ФК Черноморец. Юрий Мороз

Бывший наставник «Черноморца» Юрий Мороз рассказал, как ему сообщили о завершении работы в команде.
 
«Мне позвонил генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра и поставил в известность, что клуб решил прибегнуть к услугам другого тренерского штаба. Мы поговорили, пожелав друг другу успехов.
 
Хочется сказать спасибо за то, что как бы тяжело нам не было, а все же была определенная поддержка – и от руководства клуба, и от города. И болельщики нас старались поддерживать. Именно болельщики, а не фанаты. Единственное, чего не было – так это результата. Я рад, что был в «Черноморце», рад, что хоть какую-то маленькою лепту со своим тренерским штабом мы оставили. С такими футболистами я счастлив был работать. Огромное спасибо им и всем, кто был не безразличен к нашей работе. Желаю удачи и успехов в Новом году! Берегите здоровье», – сказал Мороз.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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