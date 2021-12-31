Свитолина рассказала, как изменится стиль ее игры в новом сезоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, изменится ли стиль ее игры в новом сезоне после изменений в тренерском штабе.



«Буду ли я чаще выходить к сетке? Посмотрим, атакующий стиль – это то, к чему мы стремимся. Важно, чтобы я больше выстраивала игру, чтобы была вариация, чтобы разыгрывала мяч. Должен быть баланс, не должно быть только пробивание изо всех сил. Сейчас мы много работали над передвижением по корту, хотя я считаю, что когда нет травм, то у меня в этом плане все неплохо.



Мне всегда казалось, что мое натуральное передвижение, с точки зрения техники, достаточно хорошее, а оказывается, что нет (смеется), и мы работали над этим, над работой ног. Все это в совокупности, надеюсь, прибавит мне больше уверенности», – сказала Свитолина.

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