СВИТОЛИНА: «После свадьбы наши отношения с Гаэлем стали только крепче»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мыслями о взаимопонимании в семье.



- Что поменяла семейная жизнь в подготовительном процессе?

- Совершенно ничего не изменилось, потому что у нас все было соединено вместе и до этого. Если я тренировалась, то Гаэль приезжал ко мне, и наоборот. После свадьбы наши отношения стали только крепче, потому что в начале года тоже были свои проблемы, но после свадьбы мы как-то сплотились, и даже как-то не ожидали этой второй волны.



- Как справляться с негативом от поражений внутри семьи?

- В какой-то степени мы, конечно, много разговариваем. Если есть какие-то проблемы, то у нас всегда идет диалог и мы друг другу помогаем. Для нас это, наверное, естественно, делиться друг с другом, потому что мы понимаем, что мы вдвоем находимся в одних и тех же ситуациях, понимаем, какие мысли могут быть на корте во время игры, после поражений. Мы разговариваем на одном и том же уровне. Даже когда общаешься с родителями, пусть они и очень много увидели за годы моей карьеры, но они никогда не выходили на корт, когда на тебя много людей смотрит, когда много ожиданий и многое стоит на кону. Поэтому все равно существует какой-то барьер, как и в общении с психологом. Когда же мы общаемся вдвоем с Гаэлем, мы можем понять друг друга на все 100%. Это очень помогает. Всегда, если есть какие-то проблемы, может мы и смотрим на какие-то вещи по-разному, но мы уже научились входить в положение другого. Мы стали находить какой-то баланс, я стараюсь посмотреть на вещи с его стороны и наоборот. С годами мы научились находить компромисс.

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