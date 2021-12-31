СВИТОЛИНА: «После свадьбы наши отношения с Гаэлем стали только крепче»

Украинская теннисистка – о взаимопонимании в семье

  • 31.12.2021 19:40
  • 585 просмотров
  • 2 комментария
СВИТОЛИНА: «После свадьбы наши отношения с Гаэлем стали только крепче»
© Instagram. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мыслями о взаимопонимании в семье.
 
- Что поменяла семейная жизнь в подготовительном процессе?
- Совершенно ничего не изменилось, потому что у нас все было соединено вместе и до этого. Если я тренировалась, то Гаэль приезжал ко мне, и наоборот. После свадьбы наши отношения стали только крепче, потому что в начале года тоже были свои проблемы, но после свадьбы мы как-то сплотились, и даже как-то не ожидали этой второй волны.
 
- Как справляться с негативом от поражений внутри семьи?
- В какой-то степени мы, конечно, много разговариваем. Если есть какие-то проблемы, то у нас всегда идет диалог и мы друг другу помогаем. Для нас это, наверное, естественно, делиться друг с другом, потому что мы понимаем, что мы вдвоем находимся в одних и тех же ситуациях, понимаем, какие мысли могут быть на корте во время игры, после поражений. Мы разговариваем на одном и том же уровне. Даже когда общаешься с родителями, пусть они и очень много увидели за годы моей карьеры, но они никогда не выходили на корт, когда на тебя много людей смотрит, когда много ожиданий и многое стоит на кону. Поэтому все равно существует какой-то барьер, как и в общении с психологом. Когда же мы общаемся вдвоем с Гаэлем, мы можем понять друг друга на все 100%. Это очень помогает. Всегда, если есть какие-то проблемы, может мы и смотрим на какие-то вещи по-разному, но мы уже научились входить в положение другого. Мы стали находить какой-то баланс, я стараюсь посмотреть на вещи с его стороны и наоборот. С годами мы научились находить компромисс.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Орест Орищишин
    online
    Орест Орищишин, 31.12.2021 20:38
    0
    Успіхів Вам у Новому Році
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    Сергей Кривонос
    Сергей Кривонос, 31.12.2021 20:15
    0
    25 см это 25 см!
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