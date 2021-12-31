Свитолина рассказала, как собиралась ее новая команда

У Элины было много вариантов

  • 31.12.2021 15:59
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Свитолина рассказала, как собиралась ее новая команда
© Инстаграм Элины Свитолиной

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о сотрудничестве с новым тренерским штабом.
 
«Если честно, было много разных вариантов. Где-то месяц-полтора после окончания сезона я думала о том, с кем бы мне хотелось работать. Не знаю, у кого как, но по моим меркам, я думала довольно долго. С Гюнтером Бресником я общалась, так как он тренирует Гаэля. Когда я приехала в Вену, где Гаэль играл на турнире ATP, я разговаривала с Бресником. Он мне советовал какие-то свои варианты, сказал, что нужно не спешить и принять только то решение, с которым я буду на все 100% согласна. Те люди, с которыми мне бы хотелось попробовать поработать, были заняты или мы с ними переговорили, но не было того понимания моей игры или тех моментов, с которыми мы могли бы согласиться. То есть, варианты были, но как-то все не срасталось.
 
Бресник всегда находился со мной рядом и помогал мне в 2021 году, смотрел много моих матчей, мы по многим темам общались. Все сложилось в одно, и я решила взять именно его. Я видела, какую работу он проделывает с ребятами на Тенерифе, где было очень много разных игроков. Также нужно было найти еще одного тренера, с которым я смогу ездить на турниры, который всегда будет со мной в Туре и «срастется» с Гюнтером, потому что у него особенный подход (смеется). Нужен был человек, с которым будет взаимопонимание и который сможет влиться в команду. Как-то мне пришла мысль об Андисе Юшке. Мы общались с ним на одном турнире, не помню, где, но вот мне пришла идея попробовать поработать с ним, почему бы и нет. Он уже завершил сотрудничество с Амандой Анисимовой, но я не знала, есть ли у него уже новая подопечная. Мой агент позвонил Андису, и мы вот так договорились, что будут пробные недели на Тенерифе, и так все сложилось достаточно хорошо. В это межсезонье был совершенно другой подход, чем когда-либо, было сделано много работы, поэтому посмотрим, как все сложится в 2022 году», – сказала Свитолина.

Источник — Большой теннис Украины

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