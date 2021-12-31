Тарас КАЧАРАБА: «Рад продолжить сотрудничество со Славией»

Украинский защитник «Славии» Тарас Качараба прокомментировал подписание 3-летнего контракта с пражским клубом:
«Я очень рад продолжить сотрудничество со «Славией». У нас был фантастический год, в котором мы вместе пережили ряд удивительных событий. С нетерпением жду возможности двигаться дальше. У нас много работы».
До этого Качараба выступал за «Славию» на правах аренды.
Источник — ФК Славия
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