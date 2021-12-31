Не хватает оливье и снега. Дарья Снигур встретила Новый год в Австралии

Украинская теннисистка Дарья Снигур встретила Новый год в Австралии.
«Не хватает оливье и снега», – написала спортсменка.
Отметим, что в Мельбурне, где сейчас находится теннисистка, разница с Киевом составляет девять часов.
Ранее Дарья попала в список участников квалификации турнира WTA в Мельбурне.
Источник — Instagram
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