Будущий соперник. Шотландия назвала лучшего игрока 2021 года

Второй раз за три года это звание досталось Джону Макгинну

  • 31.12.2021 18:20
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Будущий соперник. Шотландия назвала лучшего игрока 2021 года
© Scottish FA. Джон Макгинн

Шотландская футбольная ассоциация назвала лучшего футболиста Шотландии 2021 года, сообщает официальный сайт ШФА.
 
Победу в этой номинации одержал полузащитник английской «Астон Виллы» Джон МакГинн, который по результатам голосования опередил Энди Робертсона, Кирана Тирни, Гранта Хэнли, Линдона Дайкса и Билли Гилмора.
 
Для МакГинна это уже вторая така награда за три года. 
 
Всего полузащитник провел 42 матча за сборную Шотландии, в которых забил 11 мячей. В том числе и четыре гола в 2021-м году.
 
Отметим, что Шотландия – соперник сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022. 

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Источник — Scottish FA

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