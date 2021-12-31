Будущий соперник. Шотландия назвала лучшего игрока 2021 года

Шотландская футбольная ассоциация назвала лучшего футболиста Шотландии 2021 года, сообщает официальный сайт ШФА.



Победу в этой номинации одержал полузащитник английской «Астон Виллы» Джон МакГинн, который по результатам голосования опередил Энди Робертсона, Кирана Тирни, Гранта Хэнли, Линдона Дайкса и Билли Гилмора.



Для МакГинна это уже вторая така награда за три года.



Всего полузащитник провел 42 матча за сборную Шотландии, в которых забил 11 мячей. В том числе и четыре гола в 2021-м году.



Отметим, что Шотландия – соперник сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

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