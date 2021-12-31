Тренер Манчестер Юнайтед: «Мы хотим в топ-3»

Ральф Рангник – о задачах команды на сезон

  • 31.12.2021 18:25
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Тренер Манчестер Юнайтед: «Мы хотим в топ-3»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о задачах команды на нынешний сезон:

«Не стану говорить, что четвертое место это задача минимум для «Манчестер Юнайтед». Но давайте смотреть откровенно. «Сити», «Ливерпуль» и «Челси» слишком оторвались от преследователей. Нужно делать дальнейшие шаги в развитии. Конечно, мы хотим в топ-3. Это наша задача. Сейчас у нас восемь матчей без поражений.

Если мы будем показывать свою страсть к футболу, энергию и желание, особенно в домашних матчах, то у нас хорошая команда, с которой непросто играть. Нужно стабильно выдавать показательный уровень игры».

Вчера «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ обыграл «Бернли».

Источник — BBC

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