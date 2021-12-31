Егор ГОЛУБ: «Бущан – это Тайсон Фьюри»

Тренер Дениса Беринчика Егор Голуб рассказал о тренировках по боксу с известными футболистами.
«Они все, когда приходят и пробуют, то шокированы, как это тяжело. Всегда выходили после первой тренировки и говорили: «Мы не ожидали, что здесь столько нужно думать». Всем нравится и по мере возможности, если график ненасыщенный, приходят и тренируются.
Бущан – это Тайсон Фьюри. Антропометрия как раз подходит. И ему нравится, как Тайсон Фьюри боксирует. Он даже скопировать может на самом деле», – сказал Голуб.
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Источник — 24 канал
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