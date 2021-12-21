Бущан стал самым «сухим» вратарем УПЛ в 2021 году

Звания самого «сухого» вратаря УПЛ в 2021 году удостоился 27 летний голкипер «Динамо» Георгий Бущан. Он отстоял на «ноль» 7 игр в весенней части сезона-2020/21 и 8 - осенью в ЧУ-2021/22. Вратарь киевлян на 2 сухих матча опередил Анатолия Трубина и на 4 - Евгения Волынца и Дмитрия Мацапуру.

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Лауреат прошлого года вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык на сей раз разделил 5-ю позицию с Олегом Билыком и Богданом Когутом, который, к слову, показал наилучший результат в осенней части сезона-2021/22.

Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ в 2021 году

Вратарь Клуб Весна Осень Всего 1. Георгий БУЩАН Динамо 7 8 15 2. Анатолий ТРУБИН Шахтер 8 5 13 3. Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 6 5 11 Дмитрий МАЦАПУРА Заря 3 8 11 5. Олег БИЛЫК Александрия 2 7 9 Богдан КОГУТ Верес - 9 9 Дмитрий РИЗНЫК Ворскла 2 7 9 8. Юрий ПАНЬКИВ Александрия/Рух 3 5 8 9. Валентин КОЖОКАРУ Днепр-1 - 7 7 Валерий ЮРЧУК Днепр-1 7 - 7

Самые «сухие» вратари УПЛ в предыдущие 5 лет