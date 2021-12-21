Бущан стал самым «сухим» вратарем УПЛ в 2021 году

Голкипер «Динамо» за весну и осень отстоял на «ноль» 15 матчей

  • 21.12.2021 12:53
  • 462 просмотра
  • 2 комментария
Бущан стал самым «сухим» вратарем УПЛ в 2021 году
© УАФ. Георгий Бущан

Звания самого «сухого» вратаря УПЛ в 2021 году удостоился 27 летний голкипер «Динамо» Георгий Бущан. Он отстоял на «ноль» 7 игр в весенней части сезона-2020/21 и 8 - осенью в ЧУ-2021/22. Вратарь киевлян на 2 сухих матча опередил Анатолия Трубина и на 4 - Евгения Волынца и Дмитрия Мацапуру.

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Лауреат прошлого года вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык на сей раз разделил 5-ю позицию с Олегом Билыком и Богданом Когутом, который, к слову, показал наилучший результат в осенней части сезона-2021/22.

Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ в 2021 году

 

Вратарь

Клуб 

Весна

Осень 

Всего

1. 

Георгий БУЩАН

Динамо 

7

8

15

2.

Анатолий ТРУБИН 

Шахтер

8

5

13

3.

Евгений ВОЛЫНЕЦ 

Колос

6

5

11
 

Дмитрий МАЦАПУРА 

Заря

3

8

11

5.

Олег БИЛЫК 

Александрия

2

7

9
 

Богдан КОГУТ 

Верес

-

9

9

 

Дмитрий РИЗНЫК 

Ворскла

2

7

9

8.

Юрий ПАНЬКИВ 

Александрия/Рух

3

5

8

9.

Валентин КОЖОКАРУ 

Днепр-1

-

7

7
 

Валерий ЮРЧУК 

Днепр-1

7

-

7

Самые «сухие» вратари УПЛ в предыдущие 5 лет

Год 

Вратарь

Клуб 

Весна

Осень 

Всего

2016

Андрей ПЯТОВ 

Шахтер 

1

10 

11

2017

Андрей ЛУНИН 

Днепр/Заря 

8

12

2018

Денис БОЙКО

Динамо 

7

12 

19
 

Андрей ПЯТОВ 

Шахтер 

9

10

19

2019

Андрей ПЯТОВ 

Шахтер 

8

10

18

2020

Евгений ПАСТ

Десна 

3

5

8
 

Дмитрий РИЗНЫК 

Ворскла

3

5

8

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ZaE
    ZaE, 21.12.2021 12:53
    +1
    Жора красавчик!
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 21.12.2021 13:15 (изменен)
    0
    Он сухой ,а болельщики динамо стали мокрые от этой новости
    Ссылка
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