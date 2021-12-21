Бущан стал самым «сухим» вратарем УПЛ в 2021 году

Звания самого «сухого» вратаря УПЛ в 2021 году удостоился 27 летний голкипер «Динамо» Георгий Бущан. Он отстоял на «ноль» 7 игр в весенней части сезона-2020/21 и 8 - осенью в ЧУ-2021/22. Вратарь киевлян на 2 сухих матча опередил Анатолия Трубина и на 4 - Евгения Волынца и Дмитрия Мацапуру.
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Лауреат прошлого года вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык на сей раз разделил 5-ю позицию с Олегом Билыком и Богданом Когутом, который, к слову, показал наилучший результат в осенней части сезона-2021/22.
Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ в 2021 году
|
|
Вратарь
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо
|
7
|
8
|
15
|
2.
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
8
|
5
|
13
|
3.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
6
|
5
|
11
|
Дмитрий МАЦАПУРА
|
Заря
|
3
|
8
|
11
|
5.
|
Олег БИЛЫК
|
Александрия
|
2
|
7
|
9
|
Богдан КОГУТ
|
Верес
|
-
|
9
|
9
|
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
2
|
7
|
9
|
8.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия/Рух
|
3
|
5
|
8
|
9.
|
Валентин КОЖОКАРУ
|
Днепр-1
|
-
|
7
|
7
|
Валерий ЮРЧУК
|
Днепр-1
|
7
|
-
|
7
Самые «сухие» вратари УПЛ в предыдущие 5 лет
|
Год
|
Вратарь
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
2016
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
1
|
10
|
11
|
2017
|
Андрей ЛУНИН
|
Днепр/Заря
|
8
|
4
|
12
|
2018
|
Денис БОЙКО
|
Динамо
|
7
|
12
|
19
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
9
|
10
|
19
|
2019
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
8
|
10
|
18
|
2020
|
Евгений ПАСТ
|
Десна
|
3
|
5
|
8
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
3
|
5
|
8
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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