Моуриньо с нового года не будут пускать на стадионы в Италии

С января 2022 года в Италии вступят в силу новые правила, согласно которым на спортивные и другие массовые мероприятия не будут пускать людей без «зеленого» антиковидного сертификата.

Это значит, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не сможет посещать матчи своей команды. Он не вакцинирован и не болел коронавирусом.

Юридическая служба «Ромы» уже работает над решением этого вопроса. Свой следующий матч «Рома» проведет 6 января на выезде против «Милана».

Ранее Моуриньо получил предложение возглавить сборную Нигерии.