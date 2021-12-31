Моуриньо с нового года не будут пускать на стадионы в Италии

Португалец не вакцинирован

  • 31.12.2021 14:26
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Моуриньо с нового года не будут пускать на стадионы в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

С января 2022 года в Италии вступят в силу новые правила, согласно которым на спортивные и другие массовые мероприятия не будут пускать людей без «зеленого» антиковидного сертификата.

Это значит, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не сможет посещать матчи своей команды. Он не вакцинирован и не болел коронавирусом.

Юридическая служба «Ромы» уже работает над решением этого вопроса. Свой следующий матч «Рома» проведет 6 января на выезде против «Милана».

Ранее Моуриньо получил предложение возглавить сборную Нигерии.

Источник — Sport Mediaset

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