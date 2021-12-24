Дерзкая попытка. Сборная Нигерии хотела подписать Моуриньо

Федерация футбола Нигерии сейчас активно занимается поисками нового главного тренера национальной сборной.

Приоритетной кандидатурой был Жозе Моуриньо. Однако наставник «Ромы» предложение отклонил, несмотря на то, что убедить «Особенного» пытался даже министр спорта Нигерии.

Сейчас фаворитом на должность главного тренера сборной Нигерии считается другой португалец, Жозе Пезейру. Также рассматривается кандидатура экс-тренера сборной Сербии Младена Крстаича.