Дерзкая попытка. Сборная Нигерии хотела подписать Моуриньо

Тренер «Ромы» отказался

  • 24.12.2021 20:05
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  • 1 комментарий
Дерзкая попытка. Сборная Нигерии хотела подписать Моуриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Федерация футбола Нигерии сейчас активно занимается поисками нового главного тренера национальной сборной.

Приоритетной кандидатурой был Жозе Моуриньо. Однако наставник «Ромы» предложение отклонил, несмотря на то, что убедить «Особенного» пытался даже министр спорта Нигерии.

Сейчас фаворитом на должность главного тренера сборной Нигерии считается другой португалец, Жозе Пезейру. Также рассматривается кандидатура экс-тренера сборной Сербии Младена Крстаича.

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Комментарии
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    ortomir
    ortomir, 24.12.2021 20:32
    0
    Кине темношкірих друзів.
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