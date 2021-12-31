ПСЖ готов за 30 млн евро продать Икарди

Парижане не рассчитывают на форварда

  • 31.12.2021 13:45
  • 440 просмотров
  • 4 комментария
ПСЖ готов за 30 млн евро продать Икарди
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ готов отпустить нападающего Мауро Икарди в зимнее трансферное окно.

Как сообщает источник, французский клуб готов расстаться с футболистом за 30 млн евро.

Ранее появлялась информация, что основным претендентом на 28-летнего аргентинца является «Ювентус». Однако туринский клуб не готов платить такую сумма за игрока, поэтому переговоры между сторонами зашли в тупик.

В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 20 матчей, в которых забил 5 голов. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник — Le Parisien

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Jaime_Lannister
    online
    Jaime_Lannister, 31.12.2021 14:30
    0
    Dora, 31.12.2021 14:01
    Ви думаєте що він виявив б бажання на перехід в Динамо?
    Ні. Написав же, мрії...
    Ссылка
    Dora
    Dora, 31.12.2021 14:01
    0
    Ви думаєте що він виявив б бажання на перехід в Динамо?
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 31.12.2021 14:14
    -1
    Jaime_Lannister, 31.12.2021 13:56
    От якби Динамо гроші за Миколенка плюс 7 мільйонів вклало і мало б нормального форварда. Мрії, мрії ...
    Игроки команды должны быть приблизительно одного уровня. Иначе верхний деградирует до уровня нижних, и деньги на ветер.
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    online
    Jaime_Lannister, 31.12.2021 13:56
    -1
    От якби Динамо гроші за Миколенка плюс 7 мільйонів вклало і мало б нормального форварда. Мрії, мрії ...
    Ссылка
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