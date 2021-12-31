ПСЖ готов за 30 млн евро продать Икарди

ПСЖ готов отпустить нападающего Мауро Икарди в зимнее трансферное окно.

Как сообщает источник, французский клуб готов расстаться с футболистом за 30 млн евро.

Ранее появлялась информация, что основным претендентом на 28-летнего аргентинца является «Ювентус». Однако туринский клуб не готов платить такую сумма за игрока, поэтому переговоры между сторонами зашли в тупик.

В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 20 матчей, в которых забил 5 голов. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года.